Pedullà: “Conte ha voglia di tornare da protagonista, ha dato disponibilità totale al Napoli”

Il futuro di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli è sempre in bilico, il nome caldo per sostituire il tecnico francese è quello di Antonio Conte. Secondo quanto dichiarato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, l’ex Inter e Tottenham avrebbe dato la sua disponibilità per sedere sulla panchina azzurra. Ecco le dichiarazioni:

“Conte ha voglia di tornare da protagonista, ma esiste un problema di carattere economico, anche perché De Laurentiis non può aspettare novembre per usare il Decreto Crescita. Ad oggi, Conte costerebbe almeno 8 milioni netti a stagione, ammesso che voglia rinunciare a qualcosa. Generalmente, il mister chiede un contratto di tre anni, il che vuol dire 24 netti, circa 50 milioni lordi. Il suo staff, inoltre, è di quelli importanti. Cristian Stellini gli farebbe probabilmente da vice, avendolo seguito anche in Inghilterra. Infine, c’è da considerare che Conte non accetterebbe chissà quali clausole e penali. Antonio ha dato disponibilità totale, però serve che De Laurentiis faccia un passo indietro per quanto riguarda i suoi soliti cavilli contrattuali”.

