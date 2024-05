Conte incontrerà il Milan entro domani: l’indiscrezione

Secondo quanto si legge sul quotidiano Il Mattino Antonio Conte incontrerà il Milan entro la giornata di domani.

Il Napoli non sarebbe l’unico club di Serie A interessato ad Antonio Conte: sull’ex allenatore della Juventus ci sarebbe anche il Milan. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino il tecnico incontrerà il club rossonero entro domani al fine di discutere di un eventuale futuro.

Di seguito quanto si legge sul quotidiano campano:

“Negli ultimi giorni sono ripresi i contatti con il presidente del Napoli De Laurentiis e il nome di Conte è una delle opzioni per il dopo Calzona. Ma gli agenti di Conte tra oggi e domani vedranno anche il Milan, club che non ha ancora sciolto le riserve per il dopo Stefano Pioli.”

