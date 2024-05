Fiorentina-Napoli, biglietti in vendita da oggi alle ore 15

I biglietti per assistere alla sfida tra Fiorentina e Napoli saranno in vendita a partire dalle ore 15 della giornata di oggi.

Fiorentina e Napoli si sfideranno venerdì 17 maggio presso lo Stadio Artemio Franchi ed i biglietti per assistere al match saranno in vendita a partire da oggi alle ore 15.

Di seguito la nota della SSC Napoli:

“La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Fiorentina vs Napoli, in programma venerdì 17 maggio 2024, alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso di fidelity card della SSC Napoli, nel rispetto delle limitazioni stabilite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

L’inizio delle vendite è previsto alle ore 15:00 di lunedì 13 maggio 2024.

I tagliandi si potranno acquistare esclusivamente presso i punti vendita autorizzati e sul web, collegandosi al sito www.vivaticket.com /

Prezzo Settore Ospiti: € 38,00 + prevendita.

I biglietti del settore ospiti sono acquistabili fino alle ore 19:00 di giovedì 16 maggio 2024.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio e Codice di Comportamento: https://www.acffiorentina.com/it/biglitteria/procedure-“

