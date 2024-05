Meret potrebbe lasciare Napoli, si parla di scambio con il Bologna

Valter De Maggio ha parlato del probabile addio al Napoli del portiere Alex Meret nel corso della trasmissione “Radio Gol”.

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto su “Radio Kiss Kiss Napoli” nel corso della trasmissione “Radio Gol” ed ha parlato del portiere azzurro Alex Meret.

“Nel post partita di Napoli-Bologna, è aumentato un pensiero. Sartori è al Bologna, Meluso è al Napoli e non ha più poteri sulle scelte di mercato perché arriverà un nuovo Direttore sportivo. In questo momento si lavora ad una doppia operazione con Federico Pastorello: le intenzioni dell’agente è di portare via da Napoli Alex Meret, ma portare al club l’attuale portiere del Bologna Skorupski. Questa cosa è stata proposta al Napoli e ai calciatori. Addirittura si potrebbe verificare Meret al Bologna, che fa la Champions League, Skorupski al Napoli. Dopo la partita di sabato sera Skorupski ha chiesto informazioni dettagliate a Piotr Zielinski sulla città, sul club e su come si vive il calcio qui a Napoli. Sta maturando quest’ipotesi molto forte.”