Libero – Conte non è più legato al culto del 4-3-3: potrebbe valutarlo in alcune situazioni

Conte non è più legato al culto del 4-3-3, con il suo arrivo a Napoli, le cose stanno cambiando. Sarà uno schema che valuterà solo in alcune situazioni, quando servirà mettere in campo contemporaneamente tutti i migliori elementi della rosa. Questo è quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano:

“Inoltre non è più legato al culto del 4-3-3, anche se con il tempo la squadra potrebbe arrivare a giocare in quel modo per mettere in campo contemporaneamente tutti i migliori. Molte delle fortune del Napoli dipenderanno dalla coppia Lukaku-Kvaratskhelia che a Cagliari ha offerto un’anteprima di ciò che può essere: il belga nella sua miglior versione fa compiere un salto di qualità a chi gravita nella sua orbita, lo dice la storia del belga con Lautaro Martinez all’Inter”.

