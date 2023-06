La Gazzetta dello Sport – Giuntoli tagliato fuori, ma vuole la Juve. Ha saputo di Garcia tramite i social.

L’edizione odierna del quotidiano fa il punto della situazione in merito al futuro di Giuntoli al Napoli: “Il d.s. è in vacanza ed è venuto a conoscenza dell’ingaggio del nuovo tecnico dal tweet del presidente: entro fine mese si saprà se sarà svincolato e a quali condizioni”.

“Quando giovedì sera Rudi Garcia è stato annunciato come nuovo allenatore del Napoli, Cristiano Giuntoli era in Versilia, dove si trova tuttora, per godersi un periodo di vacanza con la famiglia. Ha saputo della nomina come tutti, attraverso il tweet presidenziale che ha sciolto ogni riserva sul casting. Già questo basterebbe ad inquadrare un rapporto ai minimi termini con Aurelio De Laurentiis. Giuntoli è rimasto scottato dal no secco detto da De Laurentiis più di due mesi fa, quando con lo scudetto già in vista gli ha chiesto di essere liberato al termine della stagione. Si sarebbe aspettato un maggior senso di riconoscenza dopo gli otto anni trascorsi a Castel Volturno. L’ottimo lavoro svolto a Napoli, sia nella ricerca di talenti sia nella gestione degli esuberi, non poteva passare inosservato, in particolar modo dopo la cavalcata del titolo firmata dalle sue intuizioni”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà critica ADL: “HA rotto un giocattolo perfetto: ci sono contraddizioni striscianti”

Calciomercato Napoli: si torna sulle tracce di un calciatore che piace da molto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Napoli, si punta ad un ex Serie A per la difesa