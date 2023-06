La Gazzetta dello Sport – Juve pronta ad investire su Giuntoli: ma ADL non ha gradito la richiesta del ds.

Il quotidiano, ancora una volta, torna sulla faccenda Giuntoli–Juventus. A quanto pare la situazione sarà destinata a cambiare nelle prossime settimane. Questo è quanto riportato:

“La Juve è fortemente intenzionata ad affidargli la responsabilità della risalita dopo una stagione travagliata, ha bisogno di un’amministrazione funzionale e sostenibile delle risorse e gli ha anche preparato un ricco contratto quinquennale, ma Giuntoli ha ricevuto anche altre offerte prestigiose. Il presidente, dal canto suo, non ha gradito la richiesta del dirigente. Se già normalmente De Laurentiis ha molto a cuore il rispetto dei contratti, interrompere un rapporto per favorire una rivale non lo entusiasma affatto. Così, è calato il gelo tra le parti. Ma è un silenzio che non è destinato a durare ancora a lungo, anzi. Adesso che la questione dell’allenatore è stata risolta, si ragionerà sulla posizione del direttore sportivo. Il suo contratto scadrà nel 2024 ed entro la fine del mese dovrebbe arrivare la decisione. Si saprà, dunque, se continuerà a ricoprire la stessa carica da separato in casa o se sarà effettivamente svincolato e a quali condizioni”.

