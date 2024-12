Conte: “Non sono dispiaciuto della prestazione, i ragazzi hanno dato tutto. La Lazio sta facendo benissimo”

Le parole di Antonio Conte, dopo la sconfitta in casa contro la Lazio

Le parole di Antonio Conte, in diretta a Dazn, dopo la sconfitta contro la Lazio:

“Anche la partita di oggi ha detto che la strada che stiamo facendo è quella giusta, la nostra idea è quella di aggredire l’avversario per non fargli fare la partita e creare situazioni per fare male. C’è da migliorare sotto questo punto di vista, arriviamo lì ma manca l’ultimo passaggio. Ci stiamo lavorando, non sono dispiaciuto della prestazione, i ragazzi hanno dato tutto, facendo una buona gara contro una ottima squadra. La Lazio non è una meteora, stanno facendo benissimo. Non sono deluso o scontento, durante questo percorso ci sono degli inciampi, probabilmente ce ne saranno altri, questa è la squadra che voglio vedere però bisogna essere più qualitativi negli ultimi metri”.

C’è da trovare un po’ più di equilibrio?

“Se porti pressione è inevitabile che ci siano delle ripartenze dove devi essere un po’ più preparato, ma questo deve far parte del nostro percorso di crescita. Preferisco una squadra attiva, rispetto a una arroccata. Stiamo lavorando, questo percorso sta dando buoni frutti. C’è ancora da fare, sono passati solo cinque mesi. Bisogna continuare su questi concetti, non si torna indietro. Non voglio vedere una squadra remissiva, dobbiamo giocare la partita cercando di avere più qualità. In questo i nostri giocatori devono fare la differenza”.

