Napoli-Lazio, le parole di Baroni dopo la gara

Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria in trasferta contro il Napoli.

La Lazio di Marco Baroni esce vincitrice dallo Stadio Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Al termine della sfida l’allenatore capitolino ha parlato ai microfoni di DAZN.

Ecco in seguito quanto dichiarato:

“Noi siamo contenti, è stata una bella partita giocata bene come volevamo; queste sono per noi delle prove, degli esami e vogliamo queste partite difficili. Gli avversari devono essere difficili per alzare il nostro livello e farci diventare più competitivi. Complimenti alla squadra, a tutti, a chi è partito, a chi è entrato dopo ed ha dato un contributo importante. Questi ragazzi da subito ci hanno dato una grande disponibilità, ci autoalimentiamo perché il gruppo lavora. Dobbiamo concentrarci in primis con noi stessi, queste partite ci alzano il livello, la prima cosa è la sfida con noi, dimostrare a noi di essere a livello. La classifica parla chiaro, sono squadre forti costruite per vincere e vogliamo ben figurare. Solo negli ultimi 15 minuti del primo tempo ci siamo innervositi un po’ troppo ed il Napoli è stato più pericoloso. Lavoriamo per crescere e per fare queste partite che sono bellissime. Tra tre giorni andiamo a f are una gara fondamentale; non voglio parlare di riserve, lo spazio c’è per tutti. Alleniamo tutti e tutti lavorano nella stessa direzione. È un lavoro che comporta tanto sacrificio ed umiltà. Il nostro obiettivo è migliorare lavorativamente ed incontrare queste partita che ci danno spessore: sono queste le partite che vogliamo. La prima sfida è con noi stessi, so che è una squadra forte che gioca, ma so anche benissimo che dobbiamo rimanere attaccati al lavoro, si fa fatica a salire e ci vuole un attimo a scendere, conosco il campionato e le squadre in testa, dobbiamo affrontarle con piglio di consapevolezza e personalità e poi vediamo sul campo.”

