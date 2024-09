La Gazzetta dello Sport – Conte, ora cerca la fuga con Monza e Como

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul lavoro di Antonio Conte. Il tecnico è pronto a portare a casa altre vittorie, e vuole farlo subito, per tentare la fuga dopo i passi falsi di alcune avversarie.

Inoltre, arriva l’elogio per il tecnico azzurro: “Il Napoli c’è e Antonio è tornato a essere leader assoluto. Il cammino sarà lungo e complicato, ma guai a porre limiti all’effetto Conte sul campionato. Lo dice la storia di Antonio allenatore: quando va in fuga, diventa difficile per gli altri stargli dietro e gestire la pressione”.

