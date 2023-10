Radio Marte – Cagni: “Garcia? Un professionista, ADL fa bene a stare a Castel Volturno”.

In diretta radio, è intervenuto l’allenatore Luigi Cagni, per parlare della situazione attuale del Napoli: “Garcia è un professionista, da tale va trattato e, da tale, un calciatore deve comportarsi. Mi dispiace molto, perché per ora le cose non sono andate bene. Osimhen? Giocare senza di lui cambia il modo di affrontare gli ultimi 16 metri, Simeone ha caratteristiche diverse da lui che è un calciatore unico. A Verona sarà un ex. De Laurentiis a Castel Volturno? Ha fatto bene, significa “Io sono qui con voi, non vi lascio”. E’ il giusto esempio da dare, la cosa più importante però sarà la reazione dell’allenatore a tutto questo stato di cose”.

