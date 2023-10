Scommesse, Tonali verso patteggiamento e squalifica di un anno

La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime su Sandro Tonali, che potrebbe andare incontro al patteggiamento ed alla squalifica di un anno.

Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali potrebbe patteggiare a breve in merito alla situazione del caso scommesse ed andare incontro ad un anno di squalifica.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato le ultime in merito:

“Ieri in Procura è stata una giornata di studio, dopo aver raccolto la deposizione di Tonali: già la prossima settimana potrebbe patteggiare con la giustizia sportiva: un anno lontano dai campi e qualche mese di riabilitazione. L’ex paparazzo Fabrizio Corona ha tirato in ballo i nomi di altri tre giocatori di A, sui quali, per ora, non risultano evidenze negli atti delle indagini. Che restano comunque coperte da segreto investigativo. Nel dubbio, i legali di uno di questi giocatori (laziale) hanno le idee già piuttosto chiare: porteremo in tribunale Corona.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Intervista Christillin: “Conte tra Napoli e Juve? Dico Napoli, vi spiego perché”

Garcia ha scelto il sostituto di Osimhen in vista del Verona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Claudio Bisio e Alessandro Siani pensano Benvenuti al Sud 3