la Repubblica – Conte, presentazione posticipata a fine mese

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla presentazione di Antonio Conte. Secondo le indiscrezioni, non è stato possibile organizzarla per la prossima settimana:

“La sua presentazione ufficiale sembra essere ormai slittata alla fine del mese. Il primo impatto dell’ex ct dell’Italia con Napoli dovrà essere indimenticabile e per questo De Laurentiis si sta prendendo tutto il tempo necessario per trovare una location adeguata, dopo il sondaggio negativo per il teatro San Carlo e quello per adesso interlocutorio con il Palazzo Reale. Il nuovo tecnico azzurro dovrà di conseguenza avere ancora un po’ di pazienza e per almeno altre due settimane sarà costretto solo a pregustare l’abbraccio della gente”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Juventus annuncia ufficialmente l’arrivo di Giuseppe Pompilio: il comunicato

Morabito: “Il Napoli ha bloccato Gimenez, ma è tutto condizionato a Osimhen”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi