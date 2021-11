Coppa d’Africa: la strategia di Spalletti

Spalletti si prepara a gestire quattro assenze importanti per la Coppa d’Africa.

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna sostiene che:

Con la Coppa d’Africa, per Spalletti si preparano due mesi di passione, il mister vuole arrivarci mantenendo ben saldo il primato in classifica e conquistando il passaggio del turno in Europa League. A gennaio mancheranno quattro pilastri fondamentali della squadra come Ounas, Anguissa, Koulibaly e Victor Osimehn, quindi mister Spalletti vuole gestire l’emergenza con la tranquillità di mantenere ben salda la prima posizione.