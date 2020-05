Coppa Italia, decise le date delle due semifinali: Napoli-Inter il 14 giugno

Coppa Italia, decise le date delle delle due semifinali: Napoli-Inter il 14 giugno

Ultime notizie calcio Napoli – Allo stato attuale delle cose, il calcio italiano ripartirà il 13 giugno con la Coppa Italia. Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb, nell’Assemblea di Lega che si è conclusa da poco, sono state decise anche le date delle due semifinali di ritorno:

Coppa Italia decise le date delle due semifinali

si riparte il 13 con la sfida tra la Juventus ed il Milan, seguita a ruota il 14 dalla partita del San Paolo che vedrà il Napoli ospitare l’Inter dopo la vittoria per 1-0 nel primo atto di questa doppia sfida. Insomma, nel caso in cui la squadra di Gattuso dovesse riuscire ad accedere alla finale avrebbe poi un giorno in meno di riposo rispetto a quella che sarà l’altra finalista del torneo in questione.

