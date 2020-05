Sapdafora, annuncio importante:”Riparte la Serie A, via il 20 Giugno”

Il Ministro dello Sport conferma la ripresa della Serie A, la Coppa Italia partirà il 13

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, è terminato il summit nel quale è stato deciso il destino della Serie A. Appena terminata la conference call, Vincenzo Spadara ha comunicato al Premier Conte la data nella quale il Campionato riprendera. Ecco quanto dichiarato dal Minsitro dello Sport:

“La riunione è stata molto utile, ora l’Italia sta ripartendo ed è giusto che riparta anche il calcio. Oggi era arrivato l’ok del Cts al protocollo Figc, che confermava l’obbligo della quarantena fiduciaria in caso di positività di un giocatore e assicurava che il percorso dei tamponi dei calciatori non potrà ledere il percorso dei tamponi degli italiani. Se la curva dei contagi muterà e il campionato sarà costretto a fermarsi di nuovo, la Figc mi ha assicurato l’esistenza un piano B, i playoff, e di un piano C, la cristallizzazione della classifica. Alla luce di tutto questo possiamo dire che il campionato riprenderà il 20 giugno. C’è poi la possibilità che il 13 e il 17 si possano disputare le semifinali e la finale di Coppa Italia”.

