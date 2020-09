Coppa Italia – Gli azzurrini eliminati al secondo turno

NAPOLI – La primavera viene eliminata al secondo turno della Coppa Italia.

Il Napoli viene battuto dalla Lazio del tecnico Menichini dopo aver vinto al primo turno contro l’Ascoli.

Nulla di clamoroso durante il primo tempo, che vede tornare i ragazzi negli spogliatoi sullo 0 a 0. Nella ripresa vengono segnati 4 gol, per il risultato finale di 3 a 1 a favore della Lazio. Bertini segna il primo gol che porta avanti la squadra laziale; è poi Castigliani ad allungare le distanze segnando il 2 a 0. Acampa prova a far rialzare la testa al Napoli segnando il 2 a 1 accendendo le speranze del pareggio, ma nel finale Nimmermeer segna il 3 a 1. Ancora un’occasione per la Lazio su rigore che viene parato dal classe 2003 Pinto.

Nel prossimo turno di Coppa Italia la Lazio affronterà L’Atalanta, attualmente campioni in carica.

