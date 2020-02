Coppa Italia, Inter-Napoli: sintesi e risultato del match

Primo tempo a dir poco tattico quello disputato da Inter e Napoli. Nella prima frazione di gioco della semifinale d’andata di Coppa Italia i nerazzurri ospitavano la compagine di Gennaro Gattuso.

Poche emozioni degne di nota, su tutte quella di Zielinski verso il 40esimo minuto: il polacco, imbeccato alla grande da Dries Mertens, dinanzi a Padelli conclude con un pallonetto che non sorprende l’ex Torino. Per il resto partita bloccata, con le due squadre che si studiano e che non riescono ad incidere.

Inter-Napoli, il secondo tempo

Alla ripresa il Napoli entra in campo con il piglio giusto, proponendosi in maniera più continua in attacco e riuscendo a schiacciare a tratti l’Inter nella propria metà campo. La squadra di Conte però riparte e obbliga la squadra partenopea a non scoprirsi più di tempo. A mezz’ora dalla fine arriva però la giocata vincente: Fabian Ruiz conduce il gioco, di esterno passa a Di Lorenzo che di prima lo serve e conclude bene lo scambio, lo spagnolo tocca due volte la palla e si libera per il tiro, l’esito è splendido. Tiro a giro leggermente deviato e palla in rete.

La partita termina così, con una grandissima vittoria per il Napoli.