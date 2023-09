Repubblica – Corbo: “Falsi segnali positivi, ma almeno si è interrotta l’incomprensione fra di loro”.

Il giornalista Antonio Corbo, ha commentato l’esordio del Napoli in Champions League, sul suo editoriale Il Graffio: “Falsi i segnali positivi. Non si sa che cosa si siano detti prima, Garcia e la squadra. Si può solo immaginare. Il campo racconta sempre la verità. Si è interrotta l’incomprensione che li divideva.

L’allenatore che tentava di modificare i codici da una parte, la squadra che non ricordava neanche i vecchi, quelli del Sistema Scudetto. È accaduto qualcosa a Braga contro la modesta ottava squadra del Portogallo, scadente in difesa, insidiosa e agile sulle corsie esterne. Non si sa come, ma dal grigio cupo degli equivoci il Napoli sta uscendo. Faticosamente, ma sta uscendo”.

