Corbo: “Kvaratskhelia può diventare un caso, sostituito dopo due passaggi sbagliati con il Napoli in uscita”

Antonio Corbo sul momento di Kvaratskhelia

Antonio Corbo, attraverso un editoriale pubblicato sulle pagine di Repubblica, ha analizzato la gara di Khvicha Kvaratskhelia contro la Roma, con il talento georgiano che non ha brillato ed è stato sostiuito da Conte nella ripresa. Ecco quanto pubblicato:

“Un caso diventa purtroppo Kvara che non sa nascondere la sua delusione, sostituito dopo due passaggi sbagliati con il Napoli in uscita. Se guardi quello che poteva essere e non è stato, vedi un centro bloccato, fasce sulle quali Kvara sbaglia già dopo un minuto e mezzo il gol che avrebbe aperto i giochi e prosegue poi con una serie di ‘insignismi”, di imprecisioni, di mancati appoggi a Lukaku, di dribbling che muoiono nella folla dei marcatori avversari. Uscirà al 67’ e rimarrà significatamente in disparte, deluso e imbronciato: c’è un problema, grosso come una casa”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Le pagelle di Napoli – Roma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Black Friday: Attenzione alle truffe online!