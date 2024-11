Sky Sport – Bergomi: “Sostituzione Kvara? Conte non guarda in faccia a nessuno!”

L’ex difensore, Beppe Bergomi, è intervenuto in diretta a ‘Sky Calcio Club’, per commentare la sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia, contro la Roma: “Conte non guarda in faccia a nessuno, per esempio con l’Inter l’ha tenuto in campo. E’ sempre l’indice di pericolosità che ti dà questo giocatore, se Conte si rende conto che può essere sempre determinante e pericoloso non lo toglie. Oggi l’ha tolto presto? Ha sbagliato un paio di uscite, penso per quello”.

