Sky Sport – Di Canio: “Con Conte c’è un unico dubbio, la gestione di Kvara”

L’ex calciatore del Napoli, Paolo Di Canio, è intervenuto in diretta a ‘Sky Calcio Club’. Queste le sue parole sulla gestione di Conte: “La determinazione e l’autorevolezza che ha Antonio nel gestire anche situazioni particolari. Vedevamo oggi l’esultanza di tutta la panchina che scatta, è quella che hai a tre giornate dalla fine, stai vincendo il campionato e vai primo in classifica. Significa che ci credono.

Nella gestione c’è un unico dubbio. Se oggi avessero pareggiato, non succede niente perché il Napoli non è obbligato, ma per quello che si sta costruendo diventi secondo ma con quattro squadre davanti. Quindi l’inciampo, la prossima partita, dopo invece di essere una gestione virile con Kvara, andare petto a petto e dire: ‘Non mi fare così perché mi puoi far vincere il campionato con tutti gli altri, io vi aiuto ma voi aiutate me’, può essere un confronto non così positivo e costruttivo conoscendo il personaggio”.

