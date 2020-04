Coronavirus, 1.127 nuovi contagi. Calo dei ricoverati in terapia intensiva

Numeri confortanti

Nella consueta stampa delle 18.00, la protezione civile ha diramato il bollettino odierno in merito al coronavirus. Oggi ci sono stati 1.127 nuovi contagi, mentre i deceduti sono 578. Dati confortanti arrivano dai guariti che sono 962 e si registrano anche meno ricoveri in terapia intensiva rispetto a ieri, -172.

Il trend rimane stabile, ma non bisogna abbassare la guardia per questo vi invitiamo a rispettare le norme vigenti per contrastare il diffondersi del virus. E vi invitiamo a restare a casa.

