Coronavirus, De Luca avvisa il Nord: se lì torneranno alla normalità chiuderò la Campania

Coronavirus – De Luca avvisa il Nord Italia, il governatore è intervenuto in diretta su Facebook, si è detto pronto a blindare i propri confini:

“Se una regione di Italia che ha una situazione epidemiologica assicuramente non tranquillizzante, e accelera in maniera non responsabile e non coerente con i dati del contagio, rischia di rovinare l’Italia intera. Per essere chiari: se dovessimo avere una corsa davanti da parti di regioni dove c’è ancora il contagio presente in maniera così forte, la Campania chiuderà i suoi confini. Faremo un’ordinanza con la quale vieteremo l’ingresso in Campania di cittadini dalla quale il contagio è pienamente in corso”.

