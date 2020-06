Coronavirus, il bollettino del 4 giugno – 177 nuovi positivi al Covid-19

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 234.013 persone (+177) hanno contratto il virus (ieri +233.836).

I casi attuali sono +38.429 con un decremento di -868 (ieri +39.297);

I deceduti sono +33.689 con un incremento di +88 (ieri +33.601);

I guariti sono +161.895 con un incremento di +957 (ieri +160.938);

I ricoverati in terapia intensiva sono +338 (-15 rispetto a ieri).

Coronavirus, situazione regione Campania alle ore 17:00 del 4 giugno:

Totale tamponi: +210.001 (giorno prima +208.854);

Totale positivi: +4.822 (giorno prima +4.821);

Totale deceduti: +420 (giorno prima +415);

Totale guariti: +3.572 (il totale del giorno prima si era fermato a +3.537).

Il riparto dei “positivi” per provincia nella regione Campania

Provincia di Napoli: 2.625 (di cui 1.003 Napoli Città e 1.622 Napoli provincia)

Provincia di Caserta: 462

Provincia di Benevento: 209

Provincia di Avellino: 547

Provincia di Salerno: 687

Altri in fase di verifica Asl: 292

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti)

Lombardia 89.526 (+84, +0,1%; ieri +237)

Emilia-Romagna 27.860(+18, +0.1%; ieri +14)

Veneto 19168 (+4, +0,1%; ieri +2)

Piemonte 30.758 (+24, +0,1%; ieri +19)

Marche 6.738 (+3, +0,1%; ieri +1)

Liguria 9.772 (+21, +0,2%; ieri +17)

Campania 4.822 (+1, +0,1%; ieri +12)

Toscana 10.122 (+1, +0,1%; ieri +4)

Sicilia 3.447 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di seguito)

Lazio 7.764 (+11, +0,1%; ieri +10)

Friuli-Venezia Giulia 3.279 (+3, +0.1%; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.255 (+3, +0,1%; ieri +3)

Puglia 4.503 (+4, +0,1%; ieri +1)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo)

Bolzano 2.598 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso per l’ottavo giorno consecutivo)

Sardegna 1.357 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Valle d’Aosta 1.187 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Trento 4.433 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il sesto giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per l’undicesimo giorno consecutivo)

