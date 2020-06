Serie A – Ispettori al lavoro: chi non rispetta il protocollo verrà escluso dai campionati

Gli ispettori della Procura federali proseguono il loro giro di ispezioni. Il controllo è basato sul rispetto del protocollo anti Covid-19 da parte di tutti i club. Juventus e Sampdoria sono state le ultime a ricevere gli stessi controlli che qualche settimana fa avevano riguardato anche il Napoli. Secondo quanto riportato dal portale Sportmediaset, al momento non sono state registrate particolari violazioni, tutta via dalla riunione post Comitato di Presidenza della Figc, è emersa una proposta, che verrà discussa nel Consiglio federale di lunedì: Chi non rispetterà il protocollo, verrà escluso dal campionato. Senza se e senza ma.

