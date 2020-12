Gattuso: “Buona interpretazione, l’importante è non subire gol!”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Crotone-Napoli.

Gattuso si è detto soddisfatto dell’interpretazione della gara da parte degli azzurri:

Gara condotta bene. Ha segnato tutto il tridente. “Erano 4 i giocatori davanti, 4-2-3-1 con Zielinski sotto punta. Ma mi è piaciuto lo spirito, il Crotone nel primo tempo meritava qualcosa di più, poi dopo il rosso la gara è cambiata, ma lo sappiamo che in Serie A partite facili non ce ne sono e bisogna battagliare. Il Crotone ha pochi punti, ma esprime un buon gioco, ha un grande allenatore e buoni giocatori ed ha raccolto meno di quello che meritava”.

Ancora 4 gol, s’è abituato troppo al numero 4? “La cosa più importante è non subire gol, siamo la migliore difesa, il tabellone dice 10 ma ne abbiamo presi 7 perché ce ne sono 3 a tavolino. E’ importante perché poi davanti abbiamo sempre grandi armi, ma mi piace come teniamo il campo e la mentalità”.

Ha ridisegnato la squadra. “Fabian ha avuto un problemino, abbiamo riproposto il 4-2-3-1 ed è andata bene. Con un centrocampista in meno bisogna coprire meglio il campo, nel primo tempo abbiamo sofferto più di una volta le giocate del Crotone”.

E’ bastata davvero una stretta di mano per il rinnovo? “Ci lavorano i miei avvocati, ma per me non è la priorità, non è quello che conta per me, conta lavorare a mio agio, la società mi ha dato una grande opportunità, ora vedremo, voglio concentrarmi e portare a termine questa stagione per ottenere qualcosa di importante”.

Fonte: Tuttonapoli.net

