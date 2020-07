Coronavirus, il bollettino dell’8 luglio – In Campania tre nuovi positivi su quasi duemila tamponi

La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 242.149 (+193 rispetto a ieri) persone hanno contratto il virus.

I casi attuali sono +13.595 con un decremento di -647;

I deceduti sono +34.914 con un incremento di +15;

I guariti sono +193.640 con un incremento di +825;

I ricoverati in terapia intensiva sono +71 (+1 rispetto a ieri).

Coronavirus, situazione regione Campania alle ore 17:00 dell’8 luglio:

Totale tamponi: Oggi +1.918 – TOTALE +296.630;

Totale positivi: Oggi +3 – TOTALE +4.750;

Totale deceduti: Oggi 0 (zero) – TOTALE +432;

Totale guariti: Oggi +1 – TOTALE +4.090.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti)

Lombardia 94.651 (+71, +0,1%; ieri +53)

Emilia-Romagna 28.755 (+49, +0,2%; ieri +31)

Veneto 19.348 (+7; ieri +14)

Piemonte 31.459 (+25, +0,1%; ieri +5)

Marche 6.794 (+3; ieri +1)

Liguria 10.006 (+3; ieri +2)

Campania 4.750 (+3, +0,1%; ieri +1)

Toscana 10.313 (+7, +0,1%; ieri +19)

Sicilia 3.097 (+1; ieri +1)

Lazio 8.224 (+14, +0,2%; ieri +5)

Friuli-Venezia Giulia 3.331 (+4, +0,1%; ieri +1)

Abruzzo 3.310 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Puglia 4.536 (+1; ieri nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Umbria 1.447 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Bolzano 2.650 (+2, +0,1%; ieri +1)

Calabria 1.185 (+1, +0,1%; ieri +1)

Sardegna 1.371 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila)

Trento 4.876 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Molise 445 (nessun nuovo caso per il dodicesimo giorno di fila)

Basilicata 405 (+1, +o,2%; ieri nessun nuovo caso).

