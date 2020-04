Coronavirus, il bollettino delle: in aumento i guariti. Morte 619 persone

Cala il numero di pazienti in terapia intensiva

Nel consueto appuntamento delle 18.00, è stato comunicato il bollettino relativo alla giornata odierna. Angelo Borrelli, capo della protezione civile, ha cosi commentato: “Abbiamo regioni più colpite di altre, i dati ci inducono a dire che non si deve abbassare la guardia. Non abbiamo sconfitto il virus, servono comportamenti responsabili. Credo che anche in Lombardia siamo sulla strada giusta per contenere la diffusione”.

Ecco i numeri di oggi:

Deceduti: 619

Dimessi/Guariti: 2.079

Ricoverati in Terapia Intensiva: 116

Nuovi contagi :4.694

