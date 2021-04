Coronavirus, il bollettino nazionale: 18.938 i nuovi positivi, i decessi sono 718

Coronavirus, il bollettino nazionale

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati relativi al bollettino odierno in merito all’emergenza Coronavirus, con in numeri che sono in leggero aumento rispetto a ieri. I nuovi positivi sono 18.938, i decessi sono 718 dopo il ricalcolo avvenuto in merito alla Sicilia. I guariti sono 26.175.

