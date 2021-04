L’AVVERSARIO-La trentesima giornata di campionato è: Sampdoria-Napoli

L’AVVERSARIO – La Sampdoria ospiterà il Napoli allo Stadio Luigi Ferraris per la trentesima giornata di campionato.

Sampdoria e Napoli si affronteranno domenica 11 aprile allo Stadio Luigi Ferraris alle ore 15:00.

Erano quattro le vittorie consecutive del Napoli, che è riuscito a trionfare con Bologna, Milan, Roma e Crotone. In seguito ad un lungo periodo che vedeva gli azzurri in una situazione complicata, la situazione è stata ribaltata.

L’ultima partita, nonché recupero della terza giornata di campionato, è stata per i partenopei una pessima performance, accompagnata da una serie di vicissitudini a sfavore della squadra di Gattuso. L’obiettivo stagionale principale rimane ugualmente alla portata della squadra, ma nessun’altra imprecisione o distrazione potrebbe essere perdonata.

In piena lotta con Roma, Lazio, Atalanta, Juventus e ormai il Milan, quasi raggiunto dai bianconeri, il Napoli deciso e volenteroso prosegue la sua scalata alla conquista della Champions League. Sono solamente due i punti che dividono gli azzurri dal quarto posto.

Dunque, contro la Sampdoria è il momento giusto per provare ad acciuffare la famigerata posizione europea.

La Sampdoria in campo

La Sampdoria capitanata da Claudio Ranieri, occupa la decima posizione in classifica e con 36 punti guadagnati è reduce di tre pareggi, una vittoria ed una sconfitta. Le aspettative della squadra di Ranieri sono le medesime, mantenendo un andamento da metà classifica.

I blucerchiati, a differenza degli azzurri, avranno un ulteriore vantaggio, quello di non approcciarsi alla partita con un particolare pressing psicologico. L’obiettivo sarà quello di mantenere gli standard e cercare di portare i 3 punti a casa.

Per quanto riguarda l’organico, Ranieri ed il suo staff hanno lavorato duro e stanno preparando al meglio il match contro il Napoli, incentrandosi su tecnica e conclusioni a rete. Inoltre, c’è stato un allenamento individuale programmato in palestra per Maya Yoshida, mentre un percorso di recupero agonistico per Albin Ekdal ed Ernesto Torregrossa.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Verre, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

Indisponibili: Ekdal, Torregrossa.

Squalificati: Silva.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Indisponibili: Ghoulam.

ARBITRO: Valeri di Roma.

I precedenti

Lo Stadio Ferraris, territorio blucerchiato, è stato più volte per il Napoli luogo di conquiste. Tra Serie A e Serie B le due squadre si sono affrontate con un totale di 125 partite giocate, 50 vittorie, 41 pareggi e 34 sconfitte. L’ultima vittoria in Serie A datata 2020/21, ha visto il Napoli trionfare per un risultato di 2-1.

Nel match 2019/20 il Napoli batte in trasferta la Sampdoria per un risultato di 2-4. Nel 2018/19 è la Sampdoria a vincere in casa contro i partenopei battendoli 3-0. Nel 2017/18 i blucerchiati perdono al Ferraris contro gli azzurri 0-2. Nel 2016/17 si ripresenta la medesima situazione e con quattro gol i partenopei battono la Sampdoria con un risultato di 2-4. Lo stesso risultato nel 2015/16, sempre con il trionfo degli azzurri, ed infine ricordiamo un pareggio avvenuto nel 2014/15.

Barbara Marino

