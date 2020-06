Coronavirus, il virologo Crisanti avverte: “Certa la seconda ondata”

Coronaviurus, il virologo Crisanti avverte: certa la seconda ondata

Coronavirus – Il virologo Andrea Crisanti avverte che è certa la seconda ondata di Covid-19, il professore ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere Veneto oggi in edicola. Di seguito le parole dell’esperto:

Crisanti: “Chi dice che il coronavirus non infetti più non sa quello che dice l’infettività va misurata sperimentalmente sull’uomo e non c’è nessuna possibilità di farlo. Non esiste nemmeno nessun modello animale per fare esperimenti, senza numeri non c’è scienza, ma sono solo chiacchiere.

Con le riaperture esiste la possibilità di una seconda ondata, anzi direi che c’è la certezza la carica virale è diminuita soltanto perché sono state prese delle precauzioni. Secondo i test fatti in Veneto gli asintomatici possono ancora infettare, in alcune malattie come varicella o tubercolosi, gli asintomatici sono più infettivi di chi non presenta sintomi”.

