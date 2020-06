SKY – Piccolo problema per Allan: lascia Castel Volturno con vistosa fasciatura

Piccolo problema per Allan, lascia Castel Volturno con vistosa fasciatura

Come riporta Sky Sport, Allan ha lasciato Castel Volturno con una vistosa fasciatura. Il Napoli si è allenato questa mattina al centro tecnico di Castel Volturno per preparare la sfida di domani in trasferta sul campo dell’Hellas Verona. Allan ha lavorato con la squadra ed ha lasciato il centro sportivo con una vistosa fasciatura alla gamba destra. Sembrerebbe nulla di grave, visto che il centrocampista brasiliano è presente tra i convocati per la sfida del Bentegodi.

