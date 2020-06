Verona-Napoli, i convocati di Gattuso: out Manolas e Malcuit

Notizie Calcio Napoli – Verona-Napoli, divulgata la lista dei convocati di Gennaro Gattuso per la sfida di di domani sera. Out Kostas Manolas e Kevin Malcuit.

Il report dell’allenamento di oggi

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi per la 27esima giornata di Serie A in programma domani alle ore 19.30.

La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con serie di torelli.

Successivamente lavoro finalizzato alla velocità.

Di seguito esercitazione di passaggi e seduta tecnico tattica.

Chiusura con partitina a campo ridotto.

I convocati di Gattuso:

Meret, Ospina Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.

