Chiariello: “Ancelotti ha portato il Napoli alla rovina, mentre Sarri…”

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto in diretta a “Punto Nuovo Sport Show” con il suo EditoNuovo parlando di Sarri. In mattinata ha avuto parole di “sfogo” contro Ancelotti

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto in diretta a “Punto Nuovo Sport Show” con il suo EditoNuovo: “A me non piace la gente che non ha memoria e non mi piace questo modo di fare. Il Sarri juventino è un uomo in difficoltà che non può portare le sue idee, è un uomo che ha rinnegato molte idee per portare avanti un sogno di vittorie, ha quasi venduto l’anima. Oggi chi attacca Sarri per ciò che fa, ha i suoi motivi, neppure io sono tenero con lui, ho mosso critiche nei suoi confronti anche quando era al Napoli. Rinnegare ciò che ha fatto a Napoli, la grande bellezza, inneggiando al catenaccio di Gattuso, non mi sta bene. Gattuso è un uomo intelligente e duttile, Sarri al Napoli non ha fatto solo vedere il bel gioco, ha fatto anche punti. Onore al Sarri napoletano, che si critichi ciò che si sta facendo adesso”.

In precedenza, il giornalista aveva lanciato un tweet di “sfogo” contro Ancelotti:

