Coronavirus in Campania, i dati: si resta ancora sotto lo 0.5%

Il Coronavirus in Campania continua ad avere numeri che lasciano ben sperare. Nella giornata di domenica è stato confermato il trend dell’ultimo periodo, con 4223 tamponi effettuati ed appena 14 positivi per una percentuale di positivi dello 0,33%. Per il sesto giorno di fila siamo sotto lo 0,5% nel conteggio dei positivi rispetto ai test effettuati. Ecco il trend da aprile in poi:

1 aprile 13%

2 aprile 12%

3 aprile 6,5%

4 aprile 8%

5 aprile 7,5%

6 aprile 7,1%

7 aprile 5,9%

8 aprile 4%

9 aprile 4,7%

10 aprile 3,6%

11 aprile 5,2%

12 aprile 4,9%

13 aprile 7,4%

14 aprile 2,6%

15 aprile 4,5%

16 aprile 2,6%

17 aprile 1,4%

18 aprile 1,4%

19 aprile 2,3%

20 aprile 2,4%

21 aprile 2,3%

22 aprile 2%

23 aprile 1,46%

24 aprile 0,78%

25 aprile 1,1%

26 aprile 1,1%

27 aprile 1,6%

28 aprile 1,1%

29 aprile 0,4%

30 aprile 0,54%

1 maggio 0,4%

2 maggio 0,86%

3 maggio 0,34%

4 maggio 0,79%

5 maggio 0,4%

6 maggio 0,2%

7 maggio 0,48%

8 maggio 0,25%

9 maggio 0,29%

10 Maggio 0,33%

