Coronavirus, la protesta delle pizzerie: “Non riapriremo il 27 aprile”

Dal 27 aprile, lunedì prossimo, pizzerie e ristoranti riapriranno ma potranno soltanto consegnare a domicilio. E alcune pizzerie a Napoli sono in rivolta perché i costi sarebbero superiori agli incassi. In primis Gino Sorbillo, che tramite i suoi social ha annunciato che il 27 aprile non riaprirà:

“Senza lo sblocco del take away, che non è previsto dall’ordinanza, il delivery non lo riprenderemo almeno fino al 4 maggio. Il delivery è utile a seconda della tipologia di ristorante. Chi operava già con la consegna a domicilio trarrà giovamento dall’ordinanza, ma noi di solito facciamo asporto al banco e consegne nelle zone circostanti al locale. Affidarci oggi a una piattaforma ci costerebbe il 35% Iva esclusa su ogni ordinazione. Un costo alto.

Il delivery sarebbe appetibile per noi con il take away, che consentirebbe ai clienti di venire a prendere la pizza in negozio, in questo modo potremo dare respiro ai nostri dipendenti, che tra l’altro non hanno ricevuto ancora la cassa integrazione. Preferiamo aspettare ancora qualche settimana e organizzare una riapertura vera e propria”.

