Coronavirus nel calcio, le parole del Presidente del Progetto Libertas Casalnuovo

“I dubbi sono tanti per il futuro del calcio dilettantistico. C’è stato modo di parlarne con altri presidenti ma nonostante tante riunioni, sono rimasti molti gli interrogativi. Il protocollo che già esiste, permetterà di vivere la genuinità del calcio nostrano anche nell’epoca del coronavirus? Altra domanda: sarebbe meglio attendere il vaccino oppure è giusto cominciare? Oggi non è facile rispondere a queste domande, anche perché i pareri sono tanti e discordanti. Quello che è certo è che il calcio dilettantistico cambierà tra mascherine, gel igienizzanti e distanziamento. Anche perché questi sono elementi che, sicuramente faranno pensare a tutti i presidenti di queste realtà. Spese enormi sia dal lato pratico sia da quello organizzativo sia da quello emozionale. Sicuramente muterà la concezione dello spogliatoio, non solo nel senso letterale del termine: non si potrà vivere l’agitazione e la concentrazione prima della partita con tutti i compagni di squadra. Nemmeno esultare o fare gruppo dopo il triplice fischio. Tutti a distanza di un metro; ingressi scaglionati, come sappiamo, a turni; si allungheranno i tempi di preparazione pre e post gara, divenendo non più condivisione, ma piuttosto un continuo turn over al motto “speriamo di essere i primi a fare la doccia!”. Diciamo che cambia un po’ tutto. Il giudizio penso che, effettivamente, è molto negativo. Sappiamo i sacrifici che facciamo nel portare avanti questa attività e purtroppo non riesco ad essere ottimista per il futuro. Anche il rapporto con l’arbitro è cambiato. Dilemma ancora irrisolto è quello delle panchine: come bisogna sedersi? Conosciamo le strutture e gli impianti qui in Campania. Un altro problema che persiste è il pubblico. Indicazioni valide solamente per gli impianti muniti di tribune, altrimenti l’incontro dovrà svolgersi a porte chiuse. Diciamo che i punti in cui intervenire sono tantissimi. Sarà diverso anche l’arrivo al campo tra il misurare la temperatura ad atleti, allenatori, dirigenti e raccogliere le singole autocertificazioni. La vedo effettivamente troppo dura. In tutta onestà al momento non saprei dire se vale la pena iniziare o lasciar perdere…Veramente mi trovo in difficoltà, anche perché è passione, il calcio dilettantistico è passione. E’ voglia di stare tra amici, ma, visto il coronavirus, questo non è più possibile. Ci auguriamo, quanto prima, di ritornare in tempi migliori.”