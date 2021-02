Arbitri & Arbitri – Marco Di Bello è l’arbitro di Atalanta-Napoli

Arbitri & Arbitri – Marco Di Bello sarà l’arbitro di Atalanta-Napoli, gara valida per la ventitreesima giornata di campionato.

Per la ventitreesima giornata di campionato il Napoli sfiderà l’Atalanta allo Gewiss Stadium di Bergamo. Gli azzurri arrivano dal successo in campionato contro la Juventus e tenteranno di riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia proprio per mano della squadra bergamasca. La gara sarà sicuramente decisiva per la classifica di Serie A, poiché attualmente le due rivali si trovano rispettivamente al quinto e al sesto posto, entrambe con 40 punti.

I precedenti di Marco Di Bello con il Napoli

Per la partita prevista per domenica 21 febbraio alle ore 18 è stato chiamato a dirigere l’arbitro Marco Di Bello. Nato a Brindisi nel 1981 ed appartenente alla sezione AIA della sua città, diventa arbitro nel 1999 ed esordisce in Serie A nel 2012. Di Bello ha diretto tredici gare del Napoli in campionato e la squadra azzurra sotto il suo arbitraggio ha un bilancio molto positivo. Su tredici partite il Napoli ha collezionato ben undici vittorie e solo due sconfitte, una delle quali coincide con l’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra il 14 dicembre 2019, quando gli azzurri persero contro il Parma per 2-1.

Riguardo le numerose vittorie, due di esse sono contro la squadra di Gian Piero Gasperini, entrambe con un risultato memorabile. Il primo episodio risale ad agosto 2017, quando l’Atalanta passò in vantaggio nella parte iniziale della gara, ma gli azzurri riuscirono a rimontare di tre gol; risultato finale: 3-1. Il secondo episodio è molto più recente e risale all’odierna stagione. Marco Di Bello è stato infatti l’arbitro della sfida di andata tra le due compagini. Durante la suddetta partita agli azzurri sono bastati 42 minuti per siglare il poker e stabilire il dominio sulla squadra avversaria; anche in quell’occasione l’Atalanta è andata in gol una volta, chiaramente irrilevante. Anche l’ultimo incontro tra Di Bello ed il Napoli è stato particolarmente fortunato per i partenopei: si parla della sfida tra Napoli e Roma dello scorso novembre. Anche in quel caso il Napoli ha rimediato uno splendido poker, nessun gol invece per i giallorossi.

I precedenti di Marco Di Bello con l’Atalanta

L’arbitro pugliese e la squadra bergamasca si sono incontrati in tutto tredici volte, proprio come il Napoli. Il bilancio della rosa nerazzurra però non è molto positivo: sotto il suo fischietto la Dea ha collezionato cinque vittorie, cinque sconfitte e tre pareggi. Nelle tredici gare arbitrate, il totale dei giocatori dell’Atalanta ammoniti da Di Bello è di 34, meno della metà invece le ammonizioni per i giocatori del Napoli che in totale sono 15. Anche riguardo i calci di rigore assegnati il bilancio tra le due squadre è simile: in tredici incontri Marco Di Bello ha concesso due calci di rigore all’Atalanta ed addirittura solo uno al Napoli.

