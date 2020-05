Foto Cecilia Fabiano/LaPresse 31 gennaio 2020 Roma (Italia) Cronaca Coronavirus blocco del traffico aereo da e per la Cina Nella foto : Passeggeri e personale in transito all’ereoporto di Fiumicino con mascherine sanitarie Photo Cecilia Fabiano/LaPresse January 31 , 2020 Rome (Italy) News Flight suspended from and to China In the pic : passengers and staff in transit in Fiumicino airport wearing sanitary masks

Coronavirus nel mondo: in Brasile più di 20 mila morti

Il numero di casi di coronavirus è raddoppiato nel mondo in un mese, passando a oltre cinque milioni (5.049.366) e 329.799 morti, secondo i dati raccolti dall’AFP. Registrata un’accelerazione in America Latina, in particolare in Brasile che ha superato i 20.000 decessi con un aumento record di 1.188 decessi in 24 ore. In Argentina, i casi rilevati sono passati a 648 nelle ultime 24 ore, più del doppio dei rapporti giornalieri di due settimane fa. L’Europa resta il continente più colpito con quasi 2 milioni di casi e oltre 170.000 morti. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito per numero di decessi (94.661) ma anche di casi (1,57 milioni). Seguono il Regno Unito con 36.042 morti, l’Italia (32.486), la Francia (28.215) e la Spagna (27.940). Brasile, superati i 20 mila morti

Nuovo record di decessi per Covid-19 in Brasile nelle ultime 24 ore con 1.188 morti, secondo dati del ministero della Salute. Il bilancio delle vittime sale a 20.047. I nuovi contagi sono stati 18.508, per un totale di 310.087. Il bilancio ufficiale delle vittime è raddoppiato in 12 giorni: il 9 maggio, i morti nel Paese sudamericano erano 10 mila.

