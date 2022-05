L’operazione di Lozano complica la cessione: non avrà molto mercato

La Gazzetta dello Sport – Si complica il mercato per Lozano: sarà operato alla spalla.

Hirving Lozano è tornato in Messico per un’operazione alla spalla. Tuttavia, la faccenda, creerà disagio al Napoli per quanto riguarda il fronte mercato:

“Intanto un problema in più in ottica mercato. Lozano è rientrato anticipatamente in Messico, perché nei prossimi giorni si sottoporrà a intervento chirurgico alla spalla destra infortunata nell’impegno con la nazionale in febbraio. Significa estate di convalescenza con possibilità quasi nulla di “appeal” sul mercato”.

