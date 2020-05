I clienti non dovranno utilizzare la mascherina a tavola, ma dovranno farlo mentre si è in attesa del tavolo, in fila, alla cassa o per andare in bagno. La mascherina sarà invece obbligatoria per i cuochi e per i camerieri. Se non adeguatamente igienizzati, bisognerà evitare il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili come saliere, oliere, acetiere o brocche. I dispenser con il gel disinfettante si dovranno trovare in più punti del locale