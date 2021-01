Coronavirus, tredici regioni cambiano colore: Rt nazionale in crescita

Coronavirus, tredici regioni cambiano colore

Coronavirus, tredici regioni cambiano colore già da domenica. Secondo quanto riferito dal portale de La Stampa sono 13 le regioni che si tingono di arancione e due di rosso.

In rosso tornano la Lombardia e l’Alto Adige, in base al monitoraggio settimanale appena licenziato dalla cabina di regia.

In arancione già da domenica andranno: Abruzzo, Calabria, Emilia, Lazio, Marche, Liguria, Piemonte, Friuli, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

In rosso dovrebbe andare alla fine anche la Sicilia su espressa richiesta della regione, allarmata dalla crescita dei contagi.

Le nuove restrizioni rimarranno in vigore per tre settimane a partire da domenica. Lombardia, Veneto, Emilia, Calabria e Sicilia erano già in fascia arancione.

L’Rt nazionale è in crescita dall’1,03 all’1,09.

