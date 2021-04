Cosmi a Sky: “In Calabria ho trovato l’ambiente giusto per me!”

Il tecnico del Crotone, Serse Cosmi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Udinese.

Cosmi, da quando è arrivato sulla panchina dei calabresi, è riuscito a conferire un’impronta di gioco alla squadra sfruttando a pieno le caratteristiche di Messias, Simy ed Ounas. Nonostante ciò non è riuscito a staccarsi dall’ultima posizione in classifica che, non ancora matematicamente, condanna la sua squadra alla retrocessione. Il mister ha parlato anche del futuro, aprendo ad una permanenza nel club calabrese anche nella serie cadetta:

“Il match è iniziato nel verso giusto, abbiamo preso campo e non abbiamo corso particolari rischi. Le occasioni che abbiamo avuto con Molina hanno fatto sperare per il meglio, poi siamo calati, non so cosa sia successo ma forse non eravamo al meglio della condizione fisica. Devo ammettere che l’Udinese ci ha schiacciati nella nostra metà campo per 15-20 minuti. L’attenzione che abbiamo messo nel secondo tempo ci ha fatti stare dentro la partita fino all’episodio del rigore, ho pensato che potessimo ribaltarla poi il gol di De Paul ha spento le speranze. Nonostante il clamoroso palo di Simy non siamo stati noi stessi nella fase offensiva ma solo in quella difensiva.”

Sul futuro



“Non è da tanto che conosco il presidente Vrenna ed il direttore Ursino ma sono sicuro che abbiano capito chi abbiano di fronte. Dopo tanti anni di assenza sono molto orgoglioso di essere stato chiamato ad allenare in Serie A, gliene sarà grato sempre anche perchè ho trovato un ambiente che mi piace, poco mi importa che altri hanno rifiutato prima di me. Sono soddisfatto e contento del lavoro che stiamo facendo durante la settimana ma, come diceva Mazzone, il nostro è il mestiere più bello del mondo, peccato che c’è la domenica.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Retroscena di mercato Mertens: l’Inter ha provato a soffiarlo al Napoli prima del rinnovo

Venerato sul silenzio stampa: “Scelta fascista e offensiva, Gattuso trattato da idiota”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Worldometer, oltre tre milioni i morti di Covid nel mondo