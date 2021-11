Cosmi: “Ounas ha grandi qualità, ha capito i suoi errori”

Serse Cosmi sul ritorno di Ounas

Serse Cosmi è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso il suo parere su Adam Ounas che ha avuto alle sue dipendenze la scorsa stagione a Crotone. Ecco quanto dichiarato:

“E’ in grado di fare quello che ha fatto finora con il Napoli. In una squadra che ha tanta qualità può esprimersi al meglio. Adam è un giocatore che ha l’età giusta e ha capito gli errori che ha fatto, al fine di riprendersi quello che ha perso. Ounas ha delle qualità che anche all’interno del Napoli non sono da tutti, non tutti hanno le sue qualità”.

