Napoli, a gennaio possibile l’addio con Manolas e Ghoulam

Napoli, Manolas e Ghoulam verso l’addio a gennaio

Secondo quanto riportato dalla redazione d Radio Marte, nel mercato di gennaio ci potrebbero essere due addii. Sia Manolas che Ghoulam sono sulla lista dei partenti, con il primo che ha manifestato la voglia di rientrare in patria. Per il difensore greco c’è da tempo l’opzione Olympiacos, che non ha mai smesso di parlare con il Napoli per una sua possibile cessione. Per Ghoulam invece la situazione è più complessa, visto che i numerosi infortuni frenano il suo mercato. Se il Napoli riuscisse a piazzare il terzino, Giuntoli si fionderebbe su Mandava del Lille.

