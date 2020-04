Covid Hospital di Napoli, la costruzione in timelaps [VIDEO]

La nuova struttuta aumenta i posti letto

Un video molto suggestivo quello diffuso dalla Regione Campania, dove si può ammirare il grande lavoro fatto per allestire nel minor tempo possibile il Covid Hospital di Napoli. La struttura con fabbricati modulari, è stata costruita presso l’ospedale del mare di Ponticelli e va ad aggiungere 72 posti letto dedicati alla terapia intesiva. I moduli erano arrivati ad inizio settimana da Padova, e gli autisti dei vari automezzi giunti in città sono stati accolti tra gli applausi dei napoletani. La nuova struttura sarà interamente decicata all’assistenza dei malati di coronavirus, e il primo modulo potrebbe essere inaugurato gia in questo fine settimana.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, fase 2 per le aziende: fino al 14 aprile la quarantena per i cittadini

Napoli, niente ritorno per Cavani. ADL Pronto a fare follie per Immobile

CONTENUTI EXTRA

Simona Ventura trova un paparazzo sotto casa: “Mi rende felice, fa pensare che torni la normalità”