Napoli, niente ritorno per Cavani. ADL Pronto a fare follie per Immobile

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ritorno di Cavani in maglia azzurra non avverrà. La dirigenza del Napoli avrebbe escluso questa possibilità, mentre De Laurentis sarebbe pronto a fare follie investendo anche una grossa cifra nel tentativo di arrivare a Ciro Immboile. Con la Champions quasi sicura per la Lazio sarà mlto difficile convincere Lotito a privarsi del suo attaccante, ma il Napoli farà comunque un tentativo. L’eventuale operazione resta comunque legata al destino di Arek Milik con la maglia azzurra, con il Polacco che ancora non ha trovato l’intesa per il rinnovo del contratto e che quindi si avvia verso la cessione. Gli azzurri restano vigili sul mercato nonostante il periodo di pausa forzata, e stanno continuando a monittorare diversi profili per rinfozare la rosa in vista della prossima stagione.

