Cremonese-Napoli, Raspdori o Simeone? Il probabile favorito

Un’attaccante tra Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone partirà titolare nel match tra Cremonese e Napoli, sfida che andrà in scena domani sera.

Chi sarà l’attaccante del Napoli a partire titolare tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori? La risposta arriva direttamente dal Corriere del Mezzogiorno che ha tentato di anticipare la scelta del tecnico Luciano Spalletti. Secondo il quotidiano la preferenza ricadrà sull’ex attaccante neroverde, ciò non vuol dire che il Cholito passerà tutto il tempo in panchina, al contrario dovrebbe entrare a gara in corso.

Ecco quanto si legge sul noto quotidiano:

“A Cremona sarà ancora ballottaggio tra Simeone e Raspadori con l’ex Sassuolo favorito e il Cholito arma a gara in corso quando la Cremonese probabilmente avrà speso tante energie e potrà essere meno efficace nelle coperture difensive. L’atmosfera sarà magica, da amarcord, lo stadio Zini sarà tutto esaurito con i tifosi napoletani in vari settori, non solo quello dedicato agli ospiti.”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

