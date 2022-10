Napoli, Osimhen non ancora al top, adesso si punta all’Ajax

Victor Osimhen non sarà in campo per la sfida tra Napoli e Cremonese ma certamente avrà recuperato appieno per quella contro l’Ajax.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen non sarà in campo nella giornata di domani, quando gli azzurri sfideranno la Cremonese allo Stadio Giovanni Zini. Tuttavia l’attaccante nigeriano ha quasi completamente recuperato del tutto dal suo infortuni, tant’è che sarà presente con ogni probabilità per la sfida di Champions League contro l’Ajax.

Secondo quanto riportato dal giornalista Raffaele Auriemma sul quotidiano Tuttosport, Osimhen avrebbe effettuato di recente i test fisici e non sarebbe apparso in forma del tutto ottimale. Per questo motivo Luciano Spalletti aspetterà il suo totale recupero, che dovrebbe avvenire proprio in questi giorni.

“I test effettuati di recente hanno evidenziato ancora un piccolo deficit sulla velocità. Corre qualche chilometro in meno rispetto al suo standard (32 contro i 38) ed è questo il sintomo di una condizione ancora non ottimale tanto che utilizzarlo solo per mezz’ora potrebbe diventare controproducente”

Fonte foto: Facebook, SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

Maggio: “Il Napoli è la favorita per lo scudetto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il nipote della donna scomparsa nel Reatino indagato per omicidio